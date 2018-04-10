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«Нью-Орлеан» завоевал предпоследнюю путевку в плей-офф НБА
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«Нью-Орлеан» завоевал предпоследнюю путевку в плей-офф НБА 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: USA Today Sports
«Нью-Орлеан Пеликанс» в гостях победили «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации и обеспечил себе выход в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 113:100, сообщает ТАСС.
Самым результативным у победителей стал Энтони Дэвис, набравший 28 очков. У «Клипперс» Синдериус Торнвелл отличился 20-ю результативными баллами.
"Пеликанс" стали седьмой командой Западной конференции, оформившей путевку в матчи на вылет. За последнее место поборются «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс», которые разыграют его в матче друг с другом в заключительный день регулярки — 12 апреля.
На Востоке определились все участники плей-офф.
НБА. Регулярный чемпионат "Лос-Анджелес Клипперс" (Лос-Анджелес) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 100:113 (23:31, 26:28, 22:34, 29:20)
Ранее сообщалось, что путевки в плей-офф оформили «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс».
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 Ещё 5 источников 
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