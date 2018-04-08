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НБА. «Бостон» уступил «Атланте», «Шарлотт» — «Индиане»
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НБА. «Бостон» уступил «Атланте», «Шарлотт» — «Индиане» 

Советский спорт 11 минут назад
НБА Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Атланта» — 106:112  «Шарлотт» — «Индиана» -117:123  «Филадельфия» — «Даллас» — 109:97
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