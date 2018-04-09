«Филадельфия» обеспечила преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф 

«Филадельфия Сиксерс», обыграв «Даллас Маверикс» со счётом 109:97, добился соотношения побед и поражений 50-30. Таким образом, «Филадельфия» гарантировала себе как минимум четвёртое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА, обеспечив преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.
Последний раз «Сиксерс» оказывались в первой четвёрке команд конференции в сезоне-2002/03, а не менее 50 побед одерживали двумя годами ранее, когда с Алленом Айверсоном в составе дошли до финала плей-офф.