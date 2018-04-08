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«Филадельфия» обыграла «Даллас», продлив победную серию до 15 матчей
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«Филадельфия» обыграла «Даллас», продлив победную серию до 15 матчей 

Чемпионат.com 5 минут назад
«Филадельфия Сиксерс» добыла домашнюю победу над «Даллас Маверикс», продлив серию без поражений до 15 матчей. С первых минут встречи команда из Пенсильвании захватила инициативу и контролировала ход игры. К большому перерыву хозяева вели со счётом 61:48.
Во второй половине «Даллас» попытался навязать борьбу соперникам, но «Филадельфия» пресекала все попытки техасцев, оформив победу со счётом 109:97.
Самым результативным в составе победителей стал Джей Джей Редик, набравший 18 очков. Дабл-даблы в активе Роберта Ковингтона (15 очков+10 подборов) и Эрсана Ильясовы (11 очков+12 подборов). Бблизок к очередному трипл-даблу был Бен Симмонс (16 очков+7 подборов+9 передач). У «Далласа» 21 очко в активе Харрисона Барнса. Дабл-дабл из 20 очков и 11 передач на счету Денниса Смита.
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