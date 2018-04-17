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«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», Дюрант набрал 32 очка
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«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», Дюрант набрал 32 очка 

Чемпионат.com 40 минут назад
В Окленде (штат Калифорния, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф в Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержали действующие чемпионы лиги.
Калифорнийцы уступали в счёте после первой половины, но выиграли последние две четверти с преимуществом в 21 очко. В конечном итоге «Уорриорз» оформили победу со счётом 116:101.
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, собравший коллекцию из 32 очков, 6 подборов и 6 передач. 31 очко набрал Клэй Томпсон. Лучшим в составе «Спёрс» стал Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Уорриорз».
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