«Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио», Дюрант набрал 32 очка

В Окленде (штат Калифорния, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф в Западной конференции между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу в нём одержали действующие чемпионы лиги.

Калифорнийцы уступали в счёте после первой половины, но выиграли последние две четверти с преимуществом в 21 очко. В конечном итоге «Уорриорз» оформили победу со счётом 116:101.

Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант , собравший коллекцию из 32 очков, 6 подборов и 6 передач. 31 очко набрал Клэй Томпсон . Лучшим в составе «Спёрс» стал Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Уорриорз».