«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио» в первом матче плей-офф НБА 

«Голден Стэйт Уорриорз» нанес разгромное поражение «Сан-Антонио Сперс» в первом раунде плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Окленде, завершилась со счетом 113:92 (28:17, 29:24, 29:22, 27:29) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Клэй Томпсон, набравший 27 очков. Его партнер по команде Кевин Дюрант набрал 24 очка, семь передач и восемь подборов.
Форвард «Сан-Антонио» Руди Гэй записал на свой счет 15 очков.
Второй матч пройдет в Окленде 17 апреля.
"Голден Стэйт" является действующим чемпионом НБА.
НБА. Плей-офф. Западная конференция. 1-й матч "Голден Стэйт Уорриорз" (США, Окленд) — «Сан-Антонио Сперс» (США, Сан-Антонио) — (28:17, 29:24, 29:22, 27:29)