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Игровые майки баскетболиста «Голден Стэйта» Карри стали самыми продаваемыми в сезоне НБА
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Игровые майки баскетболиста «Голден Стэйта» Карри стали самыми продаваемыми в сезоне НБА 

ТАСС 18 часов назад
Фото: Чемпионат.com
ТАСС, 17 апреля. Игровые майки разыгрывающего «Голден Стэйта» Стефена Карри стали самыми продаваемыми в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу организации.
Подсчет велся с октября 2017 года по апрель 2018-го. Вторыми по популярности стали игровые майки форварда «Кливленда» Леброна Джеймса, третьими — партнера Карри по «Голден Стэйту» Кевина Дюранта.
Также в десятку самых продаваемых игровых маек вошли Яннис Адетокунбо ("Милуоки"), Кайри Ирвинг ("Бостон"), Расселл Уэстбрук ("Оклахома"), Кристапс Порзингис ("Нью— Йорк Никс"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Джеймс Харден ("Хьюстон") и Бен Симмонс ("Филадельфия").
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