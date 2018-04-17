Игровые майки баскетболиста «Голден Стэйта» Карри стали самыми продаваемыми в сезоне НБА 

ТАСС, 17 апреля. Игровые майки разыгрывающего «Голден Стэйта» Стефена Карри стали самыми продаваемыми в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу организации.
Подсчет велся с октября 2017 года по апрель 2018-го. Вторыми по популярности стали игровые майки форварда «Кливленда» Леброна Джеймса, третьими — партнера Карри по «Голден Стэйту» Кевина Дюранта.
Также в десятку самых продаваемых игровых маек вошли Яннис Адетокунбо ("Милуоки"), Кайри Ирвинг ("Бостон"), Расселл Уэстбрук ("Оклахома"), Кристапс Порзингис ("Нью— Йорк Никс"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Джеймс Харден ("Хьюстон") и Бен Симмонс ("Филадельфия").