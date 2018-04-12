Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА 

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Аналитики: ЦСКА легко выиграет у «Нижнего Новгорода» в матче Единой лиги ВТБ

Митчелл установил рекорд НБА по количеству трёхочковых в дебютном сезоне

Эффектные проходы Пола и Митчелла – в топ-10 дня в НБА