Стали известны все пары первого раунда плей-офф НБА 

Определились все пары первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Восточная конференция
«Торонто Рэпторс» — «Вашингтон Уизардс»
«Бостон Селтикс» — «Милуоки Бакс»
«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит»
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс»
Западная конференция
«Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз»
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс»
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
«Оклахома Сити Тандер» — «Юта Джаз»
Итоговую турнирную таблицу регулярного чемпионата НБА можно посмотреть на «Чемпионате». Плей-офф начнётся 15 апреля.