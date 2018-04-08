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33 очка Принса помогли «Атланте» победить «Бостон»
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33 очка Принса помогли «Атланте» победить «Бостон» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Атланта Хоукс» добыла выездную победу над «Бостон Селтикс» в очередном матче регулярного чемпионата. Команда из Джорджии проиграла хозяевам первую половину матча (49:58). Но уже после большого перерыва «Атланта» сумела перехватить инициативу и не только отыгралась но и вышла вперёд. Определяющей в матче стала заключительная четверть, её гости выиграли со счётом 36:24, что помогло им оформить итоговую победу — 112:106.
Самым результативным в составе победителей стал Торин Принс, набравший 33 очка и добавивший к этому 8 подборов и 5 передач. У «Бостона» 19 очков в активе Джейсона Тэйтума.
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