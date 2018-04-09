Ещё
«Мемфис» победил «Детройт» и прервал четырехматчевую серию поражений
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мемфис» победил «Детройт» и прервал четырехматчевую серию поражений 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Мемфис Гризлис» дома смог обыграть «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 130:117, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Маршон Брукс, отличившийся 25-ю очками. Сразу три игрока Диллон Брукс (22), Марк Газоль (20) и Коби Симмондс (20) набрали свыше 20 очков. У «Детройта» Энтони Толливер отметился 19-ю набранными баллами. Андре Драммонд отличился дабл-даблом (12 очков, 18 подборов).
"Мемфис" прервал четырехматчевую серию поражений. «Пистонс» проиграли второй из последних трех матчей.
НБА. Регулярный чемпионат "Мемфис Гризлис" (Мемфис) — «Детройт Пистонс» (Детройт) — 130:117 (30:22, 32:34, 34:28, 34:33)
Газета.Ru: последние новости
"Бруклин" с Мозговыми разгромил "Чикаго" в матче НБА "Сан-Антонио" в овертайме проиграл "Лейкерс" в матче НБА "Торонто" разгромил "Бостон" и укрепил лидерство в Восточной конференции НБА
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой330
Перенесший остановку сердца велогонщик умер в больнице
Макгрегора в суде защищает адвокат Родченкова1
Экс-игрока сборной Украины пыталась застрелить бывшая теща2
Ковальчук будет играть в НХЛ1
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение