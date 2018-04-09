«Мемфис» победил «Детройт» и прервал четырехматчевую серию поражений 

«Мемфис Гризлис» дома смог обыграть «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 130:117, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Маршон Брукс, отличившийся 25-ю очками. Сразу три игрока Диллон Брукс (22), Марк Газоль (20) и Коби Симмондс (20) набрали свыше 20 очков. У «Детройта» Энтони Толливер отметился 19-ю набранными баллами. Андре Драммонд отличился дабл-даблом (12 очков, 18 подборов).
"Мемфис" прервал четырехматчевую серию поражений. «Пистонс» проиграли второй из последних трех матчей.
НБА. Регулярный чемпионат "Мемфис Гризлис" (Мемфис) — «Детройт Пистонс» (Детройт) — 130:117 (30:22, 32:34, 34:28, 34:33)