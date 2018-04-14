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Баскетболист «Сан-Антонио» Леонард пропустит первый матч серии НБА с «Голден Стэйт»
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Баскетболист «Сан-Антонио» Леонард пропустит первый матч серии НБА с «Голден Стэйт» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 14 апреля. Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио» Кавай Леонард не примет участия в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Голден Стэйт». Об этом сообщает пресс-служба «Сан-Антонио».
26-летний форвард не выходил на площадку с января текущего года из-за травмы четырехглавой мышцы бедра.
Леонард пропустил старт текущего сезона из-за аналогичного повреждения, в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он провел девять игр, в которых набирал в среднем по 16,2 очка, делал 4,7 подбора и 2,3 передачи.
Матч пройдет в субботу в Окленде.
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