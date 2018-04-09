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«Голден Стэйт» обыграл «Финикс»
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«Голден Стэйт» обыграл «Финикс» 

Спорт-Экспресс 12 минут назад
«Финикс» на своем паркете уступил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (100:117). «Уорриорз» одержал победу после двух подряд поражений.
Регулярный чемпионат
"Финикс" — «Голден Стэйт» — 100:117 (29:33, 21:31, 22:27, 28:26)
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