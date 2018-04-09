«Голден Стэйт» обыграл «Финикс»

«Финикс» на своем паркете уступил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (100:117). «Уорриорз» одержал победу после двух подряд поражений.

Регулярный чемпионат

"Финикс" — «Голден Стэйт» — 100:117 (29:33, 21:31, 22:27, 28:26)