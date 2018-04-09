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«Голден Стэйт» победил «Финикс» в матче НБА
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«Голден Стэйт» победил «Финикс» в матче НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: НБА
«Голден Стэйт Уорриорз» победил «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 117:100, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Клэй Томпсон, набравший 34 очка. У «Финикса» Дэньюэл Хауз отличился 22-я результативными баллами.
"Уорриорз" прервали двухматчевую серию поражений. «Финикс» проиграл второй матч кряду.
Ранее сообщалось, что «Юта Джаз», обыграв «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:97), обеспечила себе выход в плей-офф.
НБА. Регулярный чемпионат "Финикс Санз" (Финикс) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 100:117 (29:33, 21:31, 22:27, 28:26)
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