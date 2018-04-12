Определены все пары плей-офф НБА 

Завершился регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона 2017/2018. По его итогам стали известны все 16 участников плей-офф турнира, сообщает "Советский спорт".
Западная конференция
"Хьюстон Рокетс" (1-й номер посева) — «Миннесота Тимбервулвз» (8)
"Голден Стэйт Уорриорз" (2) — «Сан-Антонио Сперс» (7)
"Портленд Трэйл Блэйзерс" (3) — «Нью-Орлеан» (6)
"Юта Джаз" (4) — «Оклахома Сити Тандер» (5)
Восточная конференция
"Торонто Рэпторс" (1) — «Вашингтон Уизардс» (8)
"Бостон Селтикс" (2) — «Милуоки Бакс» (7)
"Филадельфия Сиксерс" (3) — «Майами Хит» (6)
"Кливленд Кавальерс" (4) — «Индиана Пэйсерс» (5)
Первые матчи плей-офф пройдут 15 апреля.