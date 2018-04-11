«Юта» разгромила «Голден Стэйт» с разницей в 40 очков в матче НБА

«Юта Джаз» нанесла разгромное поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, набравший 22 очка.

У гостей больше всех баллов заработал атакующий защитник Клэй Томпсон (23 очка).

После этой победы «Юта» догнала «Портленд Трэйл Блэйзерс» в турнирной таблице Западной конференции и вышла не третье место благодаря дополнительным показателям.

"Голден Стэйт" занимает второй место на Западе.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Портлендом».

НБА. Регулярный чемпионат "Юта Джаз" (США, Солт-Лейк-Сити) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23)