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«Юта» разгромила «Голден Стэйт» с разницей в 40 очков в матче НБА
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«Юта» разгромила «Голден Стэйт» с разницей в 40 очков в матче НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Юта Джаз» нанесла разгромное поражение «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал защитник Донован Митчелл, набравший 22 очка.
У гостей больше всех баллов заработал атакующий защитник Клэй Томпсон (23 очка).
После этой победы «Юта» догнала «Портленд Трэйл Блэйзерс» в турнирной таблице Западной конференции и вышла не третье место благодаря дополнительным показателям.
"Голден Стэйт" занимает второй место на Западе.
В заключительном матче регулярного чемпионата «Юта» встретится с «Портлендом».
НБА. Регулярный чемпионат "Юта Джаз" (США, Солт-Лейк-Сити) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 119:79 (33:16, 29:17, 31:23, 26:23)
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