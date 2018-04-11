Митчелл установил рекорд НБА по количеству трёхочковых в дебютном сезоне 

Атакующий защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл установил рекорд НБА по количеству точных трёхочковых бросков в дебютном сезоне.
Митчелл побил рекорд разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда (185), произведя свой 186-й бросок из-за дуги в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (119:79).
В лучшую пятёрку по этому показателю также входят разыгрывающий «Уорриорз» Стивен Карри (166), бывший игрок «Портленда» Руди Фернандес (159) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма (159).
Фото доступно на официальной странице НБА в социальной сети «Инстаграм».