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Леброн Джеймс: «Новый клуб? Мнение семьи будет играть большую роль»
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Леброн Джеймс: «Новый клуб? Мнение семьи будет играть большую роль» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, контракт которого истекает летом 2018 года, еще не знает, в каком клубе он начнет следующий сезон. Помимо нынешней команды на звездного баскетболиста претендуют «Филадельфия», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон».
— Я хочу продолжать побеждать на самом высоком уровне, потому что знаю, что я еще не всего добился, — приводит cleveland.com слова Джеймса. — Но есть семья. Она — самое главное для меня. Мы принимаем все решения вместе. Как только придет время выбрать новый клуб, мы все тщательно обдумаем, и мнение семьи будет играть большую роль.
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