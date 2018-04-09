Леброн Джеймс: «Новый клуб? Мнение семьи будет играть большую роль»

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс , контракт которого истекает летом 2018 года, еще не знает, в каком клубе он начнет следующий сезон. Помимо нынешней команды на звездного баскетболиста претендуют «Филадельфия», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон».

— Я хочу продолжать побеждать на самом высоком уровне, потому что знаю, что я еще не всего добился, — приводит cleveland.com слова Джеймса. — Но есть семья. Она — самое главное для меня. Мы принимаем все решения вместе. Как только придет время выбрать новый клуб, мы все тщательно обдумаем, и мнение семьи будет играть большую роль.