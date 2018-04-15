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Бен Симмонс — второй в НБА с как минимум 14 передачами в дебютном матче плей-офф
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Бен Симмонс — второй в НБА с как минимум 14 передачами в дебютном матче плей-офф 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Форвард «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс отдал 14 передач в первом матче первого раунда плей-офф НБА с «Майами Хит». Таким образом, он стал лишь вторым игроком в истории лиги, добившимся подобного достижения в дебютном поединке плей-офф. Ранее такое удавалось только Мэджику Джонсону, который отметился 16 результативными передачами в своей первой встрече плей-офф в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-1979/80.
Матч завершился домашней победой «Филадельфии» со счётом 130:103. «Сиксерс» ведут в серии 1-0.
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«Бостон» разгромил «Торонто» и повёл в серии 2-0, Пастрняк набрал 6 очков «Филадельфия» разгромила «Майами» в первом матче плей-офф «Нью-Орлеан» победил «Портленд» в первом матче серии, Энт. Дэвис набрал 35 очков
 Ещё 11 источников 
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