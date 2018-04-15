Форвард «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс отдал 14 передач в первом матче первого раунда плей-офф НБА с «Майами Хит». Таким образом, он стал лишь вторым игроком в истории лиги, добившимся подобного достижения в дебютном поединке плей-офф. Ранее такое удавалось только Мэджику Джонсону, который отметился 16 результативными передачами в своей первой встрече плей-офф в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-1979/80.
Матч завершился домашней победой «Филадельфии» со счётом 130:103. «Сиксерс» ведут в серии 1-0.