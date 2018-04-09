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21 очко помогло ЦСКА обыграть «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
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21 очко помогло ЦСКА обыграть «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ 

SPORT24.ru 31 минуту назад
Московский ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Нижегородцы лучше начали матч, но на заключительную четверть ЦСКА вышел уже с двузначным преимуществом.
Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, который набрал 21 очко.
Победа позволила «армейцам» сохранить лидерство в чемпионате. ЦСКА и УНИКС имеют поровну поражений, но у москвичей на данный момент больше побед.
Единая лига ВТБ  ”Нижний Новгород” — ЦСКА (Москва) — 90:104 (24:20, 21:32, 22:29, 23:23)
Нижний Новгород: Григорьев (16), Губанов (15), Одум (15) ЦСКА: де Коло (21), Клайберн (17), Хиггинс (14), Воронцевич (14), Хантер (12), Родригес (11).
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