БК «Самара» во второй игре 1/4 финала победил МБА — 87:60

Самарцы победили со счетом — 87:60, и повели в серии 2:0. Савенков сделал дабл-дабл — 15 очков и 12 подборов, Голяхов набрал 15 очков, у Яковенко 13 очков, сообщает твиттер клуба.