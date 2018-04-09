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БК «Самара» во второй игре 1/4 финала победил МБА — 87:60
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БК «Самара» во второй игре 1/4 финала победил МБА — 87:60 

Волга Ньюс 19 минут назад
Самарцы победили со счетом — 87:60, и повели в серии 2:0. Савенков сделал дабл-дабл — 15 очков и 12 подборов, Голяхов набрал 15 очков, у Яковенко 13 очков, сообщает твиттер клуба.
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