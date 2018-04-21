диана" обыграла «Кливленд» и вышла вперед в серии

«Индиана» обыграла «Кливленд» и вышла вперед в серии

"Индиана Пэйсерс" дома обыграла "Кливленд Кавальерс" в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21). Об этом сообщает "Советский спорт".

Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Боян Богданович, набравший 30 очков.

Лидер "Индианы" Виктор Оладипо добавил в свой актив 18 очков, исполнил семь передач и шесть подборов.

Леброн Джеймс набрал 28 очков, исполнил 12 подборов и совершил восемь передач.

Счет в серии стал 2-1 в пользу "Индианы".

НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 3-й матчИндиана Пэйсерс (Индианаполис) — Кливленд Кавальерс (Кливленд) — 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21)