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диана" обыграла «Кливленд» и вышла вперед в серии
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«Индиана» обыграла «Кливленд» и вышла вперед в серии 

Газета.Ru
Фото: Reuters
"Индиана Пэйсерс" дома обыграла "Кливленд Кавальерс" в третьем матче четвертьфинальной серии Восточной конференции со счетом 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21). Об этом сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком матча стал форвард победителей Боян Богданович, набравший 30 очков.
Лидер "Индианы" Виктор Оладипо добавил в свой актив 18 очков, исполнил семь передач и шесть подборов.
Леброн Джеймс набрал 28 очков, исполнил 12 подборов и совершил восемь передач.
Счет в серии стал 2-1 в пользу "Индианы".
НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 3-й матчИндиана Пэйсерс (Индианаполис) — Кливленд Кавальерс (Кливленд) — 92:90 (20:31, 20:26, 23:12, 29:21)
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