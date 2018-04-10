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Джеймс сыграет с «Нью-Йорком» и впервые в карьере проведёт 82 матча в сезоне
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Джеймс сыграет с «Нью-Йорком» и впервые в карьере проведёт 82 матча в сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Sports.ru
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что он примет участие в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс», старт которого запланирован на 12 апреля 03:00 (мск).
«Я здоров, так что я буду играть», — приводит слова Джеймса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брайан Махони.
Таким образом, Джеймс впервые в карьере примет участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне средняя статистика форварда составляет 27,7 очка, 8,7 подбора и 9,2 передачи в среднем за поединок.
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