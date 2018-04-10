Джеймс сыграет с «Нью-Йорком» и впервые в карьере проведёт 82 матча в сезоне

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс заявил, что он примет участие в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс», старт которого запланирован на 12 апреля 03:00 (мск). «Я здоров, так что я буду играть», — приводит слова Джеймса на своей странице в «Твиттере» обозреватель Брайан Махони Таким образом, Джеймс впервые в карьере примет участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата. В нынешнем сезоне средняя статистика форварда составляет 27,7 очка, 8,7 подбора и 9,2 передачи в среднем за поединок.