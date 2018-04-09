Итудис: «Игра с „Нижним Новгородом“ получилась тяжелой, контактной, с большим числом фолов»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу над над «Нижним Новгородом» (104:90) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Хочу поздравить свою команду с очередной победой. Мы начали очень медленно, особенно в защите, но быстро очнулись, включились в борьбу и практически сравняли счет уже в первой четверти. Это была единственная четверть, в которой мы проиграли. Перестроив игру в защите, мы приняли правильные решения против ключевых игроков «Нижнего Новгорода».

Большая заслуга моих игроков в том, что они смогли сдержать Стевана Еловаца, позволив набрать ему только 7 очков. Все оставшееся время мы продолжали бороться в том же духе, хотя сама игра получилась очень тяжелой, контактной, с большим количеством фолов. Считаю, что мы победили заслуженно», — приводит слова Итудиса фоициальный сайт Единой лиги ВТБ.