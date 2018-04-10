«Денвер» обыграл «Портленд», Никола Йокич оформил трипл-дабл

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и победил в упорном матче со счётом 88:82 (28:23, 14:26, 24:20, 22:13). Эта победа для «Денвера» стала шестой подряд.