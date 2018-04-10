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«Денвер» обыграл «Портленд», Никола Йокич оформил трипл-дабл
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«Денвер» обыграл «Портленд», Никола Йокич оформил трипл-дабл 

Чемпионат.com 2 часа назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и победил в упорном матче со счётом 88:82 (28:23, 14:26, 24:20, 22:13). Эта победа для «Денвера» стала шестой подряд.
Трипл-дабл из 15 очков, 20 подборов и 11 передач записал на свой счёт центровой «Наггетс» Никола Йокич. 22 очка в составе победителей набрал Уилл Бартон. Самым результативным игроком в составе «Трэйл Блэйзерс» стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, в активе которого 25 очков. Дабл-дабл оформил Юсуф Нуркич (20 очков и 19 подборов).
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