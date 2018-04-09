НБА назвала двух лучших игроков минувшей недели регулярного чемпионата.
Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс признан лучшим игроком недели в Восточной конференции НБА. «Сиксерс» за прошедшую неделю одержали четыре победы в четырех матчах и продлила свою победную серию до 14 матчей, что является повторение рекорда клуба. Сам Симмонс в этих матчах набирал в среднем 18,5 очка, 10,0 подбора и 8,8 результативных передачи.
В Западной конференции игроком недели признали центрового «Денвера» Николу Йокича. «Наггетс» победили в трех матчах из трех, а средние показатели сербского баскетболиста составили 23,0 очка, 10,3 подбора и 9,0 передачи за игру.