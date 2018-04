Симмонс и Йокич — лучшие игроки минувшей недели в НБА

«Филадельфия» Симмонса на прошлой неделе одержала все четыре победы и довела беспроигрышную серию до 15 матчей. 21-летний нападающий за эти четыре матча единожды оформил трипл-дабл и дважды — дабл-дабл, набирая в среднем 18,5 очка, 10 подборов и 8,8 передач.

Йокич помог «Денверу» одержать три победы в трех встречах, набирая в среднем 23 очка, 10,3 подбора и 9 передач. В противостоянии с «Клипперс» оформил трипл-дабл.

The Week 25 NBA Players of the Week! East: @BenSimmons25 of the @sixers West: @JokicNikola15 of the @nuggets pic.twitter.com/nrjHwfLhCM

— NBA (@NBA) 9 апреля 2018 г.