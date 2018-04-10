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Максим Григорьев: «Нижнему» концентрации и опыта на 40 минут матча с ЦСКА не хватило"
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Максим Григорьев: «Нижнему» концентрации и опыта на 40 минут матча с ЦСКА не хватило" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Нижнего Новгорода» Максим Григорьев после поражения от ЦСКА​ в матче Единой лиги ВТБ (90:104) посетовал на то, что команде не хватило концентрации и опыта. Тем не менее, он считает, что у нижегородцев впереди важные игры за попадание в плей-офф.
— Начали хорошо, но, к сожалению, концентрации и опыта на 40 минут не хватило, — цитирует пресс-служба клуба Григорьева. — Не смогли провести весь матч, как первую четверть. Много пропустили, должны были лучше отрабатывать в защите, но получилось так, как получилось. Впереди важные игры, в которых будет решаться наша судьба в плей-офф.
Собственную игру пока оценивать сложно. Все же хотелось бы отталкиваться от защиты, а в этом компоненте предстоит еще много работы. В нападении чувствую себя поувереннее, но есть моменты, в которых игру надо читать лучше, чем получается сейчас.
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