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Хряпа провел 600-й матч за ЦСКА
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Хряпа провел 600-й матч за ЦСКА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (104:90) стала 600-й для Виктора Хряпы в составе ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. 35-летний форвард провел на площадке 5 минут 31 секунду и не набрал очков.
Хряпа играл за ЦСКА с 2002 по 2004 год, после чего выступал в НБА за «Портленд» и «Чикаго». В 2008 году он вернулся в московский клуб. В составе армейцев он стал двукратным победителем Евролиги, 12-кратным чемпионом России и семикратным — Единой лиги ВТБ.
Виктор Хряпа проводит 6⃣0⃣0⃣ матч за ЦСКА! #CSKAbasket
Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket) 9 Апр 2018 в 10:43 PDT
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