Хряпа провел 600-й матч за ЦСКА

Встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (104:90) стала 600-й для Виктора Хряпы в составе ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев. 35-летний форвард провел на площадке 5 минут 31 секунду и не набрал очков.

Хряпа играл за ЦСКА с 2002 по 2004 год, после чего выступал в НБА за «Портленд» и «Чикаго». В 2008 году он вернулся в московский клуб. В составе армейцев он стал двукратным победителем Евролиги, 12-кратным чемпионом России и семикратным — Единой лиги ВТБ.

Виктор Хряпа проводит 6⃣0⃣0⃣ матч за ЦСКА! #CSKAbasket

Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket) 9 Апр 2018 в 10:43 PDT