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Президент Еврокубка оценил организацию первого финального матча турнира
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Президент Еврокубка оценил организацию первого финального матча турнира 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Евролиги Жорди Бартомеу поделился впечатлениями от организации первого матча финальной серии турнира между "Локомотив-Кубанью" и турецкой «Дарушшафакой». Слова функционера передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Организация матча была потрясающей — видно, что в этом плане «Локо» работает на уровне Евролиги", — сказал Бартомеу.
Встреча между «Локомотив-Кубанью» и «Дарушшафакой», прошедшая на арене «Баскет-Холл в Краснодаре, завершилась со счетом 81:78 в пользу турецкого клуба.
Второй матч между командами пройдет 13 апреля в Стамбуле.
Ранее главный тренер клуба „Локомотив-Кубань“ Саша Обрадович заявил, что 20-матчевая победная серия в баскетбольном Еврокубке оказала определенное давление на команду в первом матче против „Дарушшафаки“.
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