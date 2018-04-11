Президент Еврокубка оценил организацию первого финального матча турнира

Президент Евролиги Жорди Бартомеу поделился впечатлениями от организации первого матча финальной серии турнира между "Локомотив-Кубанью" и турецкой «Дарушшафакой». Слова функционера передает корреспондент "Газеты.Ru"

"Организация матча была потрясающей — видно, что в этом плане «Локо» работает на уровне Евролиги", — сказал Бартомеу.

Встреча между «Локомотив-Кубанью» и «Дарушшафакой», прошедшая на арене «Баскет-Холл в Краснодаре, завершилась со счетом 81:78 в пользу турецкого клуба.

Второй матч между командами пройдет 13 апреля в Стамбуле.