Ещё
Ибрагимович встретился с Шакилом О’Нилом на матче «Лейкерс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ибрагимович встретился с Шакилом О’Нилом на матче «Лейкерс» 

SPORT24.ru 38 минут назад
Нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович познакомился с легендарным центровым НБА и бывший игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакилом О’Нилом. Встреча двух спортивных знаменитостей произошла во время игры регулярного чемпионата между «Лейкерс» и «Миннесотой» (96:113 в пользу «Тимбервулвз»).
— XL против XXXL, — подписал фотографию Ибрагимович.
Как сообщает официальный сайт «Гэлакси», Ибрагимович также встретился на матче с еще одной легендой «Лейкерс», Джеймсом Уорти, а также пообщался с главным тренером «Лейкерс» Люком Уолтоном и игроками Джулиусом Рэндлом, Кайлом Кузмой и Бруком Лопесом.
SPORT24.ru: последние новости
Симмонс и Йокич – игроки недели в НБА Итудис: «Игра с «Нижним Новгородом» получилась тяжелой, контактной, с большим числом фолов» Макдэвид выиграл приз лучшему бомбардиру НХЛ, Кучеров - третий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Спортсмен рухнул под штангой11
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Гончаренко прокомментировал поражение
Кортеж Мэйуэзера обстреляли
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение