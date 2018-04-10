Ибрагимович встретился с Шакилом О’Нилом на матче «Лейкерс» 

Нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» швед Златан Ибрагимович познакомился с легендарным центровым НБА и бывший игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакилом О’Нилом. Встреча двух спортивных знаменитостей произошла во время игры регулярного чемпионата между «Лейкерс» и «Миннесотой» (96:113 в пользу «Тимбервулвз»).
— XL против XXXL, — подписал фотографию Ибрагимович.
Как сообщает официальный сайт «Гэлакси», Ибрагимович также встретился на матче с еще одной легендой «Лейкерс», Джеймсом Уорти, а также пообщался с главным тренером «Лейкерс» Люком Уолтоном и игроками Джулиусом Рэндлом, Кайлом Кузмой и Бруком Лопесом.