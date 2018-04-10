«Бруклин» без Мозгова победил «Чикаго»

В рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на своем паркете обыграл «Чикаго Буллз» со счетом 114:105.

НБА. Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Чикаго» — 114:105