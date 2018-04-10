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«Бруклин» без Мозгова победил «Чикаго»
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«Бруклин» без Мозгова победил «Чикаго» 

SPORT24.ru 1 час назад
В рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на своем паркете обыграл «Чикаго Буллз» со счетом 114:105.
НБА. Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Чикаго» — 114:105
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