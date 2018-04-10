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«Кливленд» обыграл «Нью-Йорк Никс» и занял первое место в Центральном дивизионе НБА
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«Кливленд» обыграл «Нью-Йорк Никс» и занял первое место в Центральном дивизионе НБА 

Р-Спорт 1 час назад
Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» на выезде нанесли поражение «Нью-Йорк Никс» и гарантировали себе первое место в Центральном дивизионе НБА по итогам регулярного чемпионата.
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке в понедельник, завершилась победой гостей со счетом 123:109 (26:25, 35:24, 29:28, 33:32). В составе «Кливленда» выделялись Кевин Лав (28 очков, 5 подборов) и Леброн Джеймс (26 очков, 6 подборов, 11 передач), который установил очередной рекорд НБА. Джеймс неизменно становился победителем Центрального дивизиона начиная с сезона-2008/09. У «Никс» самым результативным стал Майкл Бизли (20 очков).
В заключительном матче регулярного чемпионата «Кливленд» вновь сыграет с «Никс», встреча состоится 11 апреля на паркете «Кавальерс».
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