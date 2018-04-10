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Джеймс установил очередной рекорд в НБА
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Джеймс установил очередной рекорд в НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс установил новое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации FOX Sports, «Кливленд» после победы над «Нью-Йорк Никс» обеспечил себе победу в Центральном дивизионе. Эта победа стала для Джеймса стала десятой подряд.
Игрок неизменно становится победителем дивизиона с сезона-2008/09. За это время он выступал за «Кливленд», потом перешел в «Майями Хит», а после вернулся в родной клуб.
В матче с «Никс» Джеймс оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 передач.
Ранее сообщалось, что путевки в плей-офф оформили «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс».
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 Ещё 2 источника 
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