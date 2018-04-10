Джеймс установил очередной рекорд в НБА

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс установил новое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации FOX Sports, «Кливленд» после победы над «Нью-Йорк Никс» обеспечил себе победу в Центральном дивизионе. Эта победа стала для Джеймса стала десятой подряд.

Игрок неизменно становится победителем дивизиона с сезона-2008/09. За это время он выступал за «Кливленд», потом перешел в «Майями Хит», а после вернулся в родной клуб.

В матче с «Никс» Джеймс оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 передач.

Ранее сообщалось, что путевки в плей-офф оформили «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Сперс».