25 очков Коли-Стайна не спасли «Сакраменто» от поражения в матче с «Сан-Антонио» 

В Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». Победу в поединке одержали хозяева со счётом 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19). Решающей в матче стала 4-я четверть, в которой «Спёрс» обыграли своих соперников с преимуществом в 19 очков.
Дабл-дабл в составе победителей оформил Ламаркус Олдридж (15 очков и 14 подборов). 18 очков записал на свой счёт Руди Гэй. Самым результативным игроком матча стал центровой «Сакраменто» Уилли Коли-Стайн (25 очков и 10 подборов). Де'Аарон Фокс набрал 21 очко и 7 передач.