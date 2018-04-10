25 очков Коли-Стайна не спасли «Сакраменто» от поражения в матче с «Сан-Антонио»

В Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». Победу в поединке одержали хозяева со счётом 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19). Решающей в матче стала 4-я четверть, в которой «Спёрс» обыграли своих соперников с преимуществом в 19 очков.