Ещё
25 очков Коли-Стайна не спасли «Сакраменто» от поражения в матче с «Сан-Антонио»
Далее:
Читайте также:
Ещё

25 очков Коли-Стайна не спасли «Сакраменто» от поражения в матче с «Сан-Антонио» 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Сан-Антонио в «Эйти-энд-Ти-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз». Победу в поединке одержали хозяева со счётом 98:85 (17:25, 26:25, 17:16, 38:19). Решающей в матче стала 4-я четверть, в которой «Спёрс» обыграли своих соперников с преимуществом в 19 очков.
Дабл-дабл в составе победителей оформил Ламаркус Олдридж (15 очков и 14 подборов). 18 очков записал на свой счёт Руди Гэй. Самым результативным игроком матча стал центровой «Сакраменто» Уилли Коли-Стайн (25 очков и 10 подборов). Де'Аарон Фокс набрал 21 очко и 7 передач.
Чемпионат.com: последние новости
Букер, Уоррен, Пэйтон и Уильямс не помогут «Финиксу» в матче с «Голден Стэйт» «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА «Филадельфия» обыграла «Даллас», продлив победную серию до 15 матчей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201811
Спортсмен рухнул под штангой11
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Ковальчук продолжит карьеру в США
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение