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«Кливленд» одолел «Нью-Йорк Никс»
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«Кливленд» одолел «Нью-Йорк Никс» благодаря 28 очкам Лава 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
"Кливленд Кавальерс" на выезде одержал победну над "Нью-Йорк Никс" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 123:109 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей самым результативным стал Кевин Лав, который набрал 28 очков. Также 26 баллов на свой счет записал Джеймс Леброн.
У хозяев паркета лучшим оказался Майкл Бизли, набравший 20 очков.
"Кливленд" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Никс" занимает 11-ю строчку в "регулярке" Востока.
НБА. Регулярный чемпионат"Нью-Йорк Никс" (Нью-Йорк) — "Кливленд Кавальерс" (Кливленд) — 109:123 (25:26, 24:35, 28:29, 32:33)"Нью-Йорк Никс": Бизли — 20, Ли — 17, Нтиликина — 17, Томас — 14, Бёрк — 12, Дотсон — 11, О'Куинн — 8, Корнет — 6, Джек — 2, Хикс — 2, Бейкер, Т. Уильямс, Ноа, Мудиэй, Порзингис, Хардуэй-младший, Кантер"Кливленд Кавальерс": Лав — 28, Джеймс — 26, Смит — 16, Кларксон — 16, Нэнс — 10, Грин — 10, Хилл — 5, Томпсон — 5, Кальдерон — 3, Корвер — 2, Жижич — 2, Худ, Холланд, Перрантес, Осман, Уайт
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