«Миннесота» стала последним участником плей-офф после победы над «Денвером»

«Миннесота» одержала победу над «Денвером» (112:106 OT) в матче регулярного чемпионата НБА.

Таким образом, в матче с прямым конкурентом «волки» прервали победную серию «Наггетс» из шести матчей и обеспечили себе восьмое место в Восточной конференции, оставив соперника на девятой позиции.

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Денвер» — 112:106 OT (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5)