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«Миннесота» стала последним участником плей-офф после победы над «Денвером»
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«Миннесота» стала последним участником плей-офф после победы над «Денвером» 

Советский спорт 45 минут назад
«Миннесота» одержала победу над «Денвером» (112:106 OT) в матче регулярного чемпионата НБА.
Таким образом, в матче с прямым конкурентом «волки» прервали победную серию «Наггетс» из шести матчей и обеспечили себе восьмое место в Восточной конференции, оставив соперника на девятой позиции.
У победителей 31 очко набрал форвард Джимми Батлер. В составе «Денвера» дабл-дабл на счету серба Николы Йокича (35 очков + 10 подборов).
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Денвер» — 112:106 OT (29:26, 33:28, 24:27, 15:20, 11:5)
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