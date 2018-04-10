«Кливленд» подпишет контракт с Перкинсом перед стартом плей-офф НБА

«Кливленд Кавальерс» подпишет контракт с американцем Кендриком Перкинсом перед началом плей-офф НБА, сообщает ESPN.

Перкинс в последний раз выступал в НБА в 2016 году. В нынешнем сезоне 33-летний центровой играл за фарм-клуб «Кливленда» «Кантон Чардж», который участвует в Лиге развития НБА.

Отмечается, что «Кливленд» рассчитывает, что опыт и лидерские качества Перкинса помогут команде.

Перкинс ранее защищал цвета «Оклахомы», «Нью-Орлеана» и «Бостона», в составе которого завоевал чемпионский титул в 2008 году. Баскетболист провел 781 матч в регулярных чемпионатах НБА и 143 встречи в плей-офф.

В среду в последнем матче регулярного чемпионата «Кливленд», который занимает первое место в Центральном дивизионе Восточной конференции, сыграет с «Нью-Йорком».