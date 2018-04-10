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«Кливленд» подпишет контракт с Перкинсом перед стартом плей-офф НБА
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«Кливленд» подпишет контракт с Перкинсом перед стартом плей-офф НБА 

Р-Спорт 13 минут назад
«Кливленд Кавальерс» подпишет контракт с американцем Кендриком Перкинсом перед началом плей-офф НБА, сообщает ESPN.
Перкинс в последний раз выступал в НБА в 2016 году. В нынешнем сезоне 33-летний центровой играл за фарм-клуб «Кливленда» «Кантон Чардж», который участвует в Лиге развития НБА.
Отмечается, что «Кливленд» рассчитывает, что опыт и лидерские качества Перкинса помогут команде.
Перкинс ранее защищал цвета «Оклахомы», «Нью-Орлеана» и «Бостона», в составе которого завоевал чемпионский титул в 2008 году. Баскетболист провел 781 матч в регулярных чемпионатах НБА и 143 встречи в плей-офф.
В среду в последнем матче регулярного чемпионата «Кливленд», который занимает первое место в Центральном дивизионе Восточной конференции, сыграет с «Нью-Йорком».
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