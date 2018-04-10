Ещё
Перкинс, не игравший в НБА с 2016-го года, подпишет контракт с «Кливлендом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перкинс, не игравший в НБА с 2016-го года, подпишет контракт с «Кливлендом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Кливленд» принял решение подписать контракт с Кендриком Перкинсом, который ранее выступал за фарм-клуб «Кавальерс» «Картон Чардж». Как сообщает ESPN.com, 33-летний ветеран станет частью команды уже в эту среду. Центрового специально подписывают перед плей-офф — в клубе надеются на лидерские качества Перкинса и его богатый опыт.
В последний раз Перкинс играл в НБА в сезоне 2015/2016, когда был заявлен за «Нью-Орлеан». Тогда центровой провел 37 матчей, в среднем набирая по 2,8 очка и делая 3,5 подбора.
Всего же в НБА Перкинс сыграл 924 матча, выступал за «Оклахому-Сити», «Нью-Орлеан», «Кливленд», а также «Бостон», с которым в 2008 году стал чемпионом.
Спорт-Экспресс: последние новости
ЦСКА переиграл "Нижний Новгород", "Химки" одолели "Парму" "Торонто" победил "Индиану", Ибака набрал 25 очков "Оклахома" набрала 11 очков подряд в четвертой четверти и победила "Хьюстон"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?5
Медведев высказался о судьбе Знарка1
Черчесов: «Мы — г*вно? Не знаю, что отвечать»8
РФС решил спор «Динамо» и Погребняка
Новая великая победа США воняет на весь спорт
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение