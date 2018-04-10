Перкинс, не игравший в НБА с 2016-го года, подпишет контракт с «Кливлендом»

«Кливленд» принял решение подписать контракт с Кендриком Перкинсом, который ранее выступал за фарм-клуб «Кавальерс» «Картон Чардж». Как сообщает ESPN.com, 33-летний ветеран станет частью команды уже в эту среду. Центрового специально подписывают перед плей-офф — в клубе надеются на лидерские качества Перкинса и его богатый опыт.

В последний раз Перкинс играл в НБА в сезоне 2015/2016, когда был заявлен за «Нью-Орлеан». Тогда центровой провел 37 матчей, в среднем набирая по 2,8 очка и делая 3,5 подбора.

Всего же в НБА Перкинс сыграл 924 матча, выступал за «Оклахому-Сити», «Нью-Орлеан», «Кливленд», а также «Бостон», с которым в 2008 году стал чемпионом.