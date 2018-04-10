Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» уступил московскому ЦСКА

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» проиграл московскому ЦСКА в матче единой лиги ВТБ, который состоялся вчера, 9 апреля. Встреча завершилась со счетом 90:104. Об этом сообщается на официальном сайте БК «НН».

Старт игры для нижегородцев оказался удачным, однако, его омрачили пять фолов, которые команда набрала в первые три минуты. Затем их количество достигло 12. Несмотря на это, хозяева продолжали держать темп. Капитан Петр Губанов отметился 8 очками и установил максимальное преимущество БК «НН» в матче — 24:15. Однако, соперникам затем удалось сократить разрыв.

Во второй половине матча ЦСКА удалось захватить лидерство, обеспечив отрыв в 14 очков. Несмотря на все усилия нижегородцев, разрыв в счете увеличивался, и победа осталась за москвичами.

«104 пропущенных очка — это много. На то есть разные причины. Никаких глобальных претензий своим игрокам я выразить не могу. Боролись с эмоциями, с желанием. К сожалению, допустили несколько ошибок, над которыми надо работать. Особенно это касается тактических решений — мы сами на ровном месте позволили сопернику набрать 12 очков. Тем не менее, мы показали, что умеем играть в баскетбол, и, надеюсь, не обидели сегодня наших болельщиков поражением», — отметил главный тренер БК «НН» Зоран Лукич.

Напомним, ранее БК «НН» одержал победу над «Пармой».

Фото: БК «НН»