Хайнс рискует пропустить матчи плей-офф Евролиги с «Химками»

Помощник главного тренера ЦСКА Андреас Пистиолис отметил, что центровой Кайл Хайнс будет восстанавливаться 3-4 недели. 31-летний американец получил травму икроножной мышцы и, скорее всего, пропустит четвертьфинальную серию плей-офф Евролиги против «Химок».

— Лечение таких травм занимает 3-4 недели, — приводит Eurohoops слова Пистиолиса. — Кайл восстанавливается быстрее, чем любой другой игрок, так что не удивлюсь, если он в конечном итоге сыграет с «Химками». Как бы то ни было, команда готова к этому противостоянию и без Хайнса, мы верим в других наших игроков.

По итогам регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА занял первую строчку таблицы, «Химки» расположились на 8-м месте. Игры четвертьфинала пройдут 17, 19, 25, 26 апреля и 1 мая — серия продолжает до трех побед.