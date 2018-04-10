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Конкурс прогнозистов РФПЛ: Игонин обыграл журналиста
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Конкурс прогнозистов РФПЛ: Игонин обыграл журналиста 

Спорт-Экспресс 51 минуту назад
В 25-м туре чемпионата России соперничество специалистов и журналистов «СЭ» в конкурсе прогнозистов продолжили экс-полузащитник "Зенита" и «Сатурна» Алексей Игонин и корреспондент «СЭ» Игорь Новиков.
Минимальную победу одержал специалист. Игонин угадал две разности и один исход. Новиков предсказал точный счет матча «Арсенал» — «Уфа» (2:1) и один исход.
25-й тур  Специалист
Журналист «СЭ»
Результаты
Игонин
Новиков
СКА-ХАБАРОВСК — АМКАР — 0:2  1:1 — 0 очков
1:0 — 0 очков
РУБИН — АХМАТ — 3:2  1:0 — 2 очка
1:1 — 0 очков
ЗЕНИТ — КРАСНОДАР — 1:2  2:0 — 0 очков
2:2 — 0 очков
АРСЕНАЛ — УФА — 2:1  0:0 — 0 очков
2:1 — 3 очка
ТОСНО — УРАЛ — 2:2  1:1 — 2 очка
2:0 — 0 очков
ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ — 1:0  1:1 — 0 очков
2:0 — 1 очко
АНЖИ — СПАРТАК — 1:4  0:2 — 1 очко
1:1 — 0 очков
ЦСКА — ДИНАМО — 1:2  0:0 — 0 очков
1:0 — 0 очков
Итого
5 очков
4 очка
Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.
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