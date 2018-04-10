Конкурс прогнозистов РФПЛ: Игонин обыграл журналиста

Минимальную победу одержал специалист. Игонин угадал две разности и один исход. Новиков предсказал точный счет матча «Арсенал» — «Уфа» (2:1) и один исход.

25-й тур Специалист

Журналист «СЭ»

Результаты

Игонин

Новиков

СКА-ХАБАРОВСК — АМКАР — 0:2 1:1 — 0 очков

1:0 — 0 очков

РУБИН — АХМАТ — 3:2 1:0 — 2 очка

1:1 — 0 очков

ЗЕНИТ — КРАСНОДАР — 1:2 2:0 — 0 очков

2:2 — 0 очков

АРСЕНАЛ — УФА — 2:1 0:0 — 0 очков

2:1 — 3 очка

ТОСНО — УРАЛ — 2:2 1:1 — 2 очка

2:0 — 0 очков

ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ — 1:0 1:1 — 0 очков

2:0 — 1 очко

АНЖИ — СПАРТАК — 1:4 0:2 — 1 очко

1:1 — 0 очков

ЦСКА — ДИНАМО — 1:2 0:0 — 0 очков

1:0 — 0 очков

Итого

5 очков

4 очка

Напоминаем систему начисления очков: угаданный исход — 1, угаданная разность в счете — 2, угаданный счет — 3 очка.