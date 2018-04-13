Блатт: варианты с НБА изучим по завершении сезона, но я счастлив в Турции

Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт не против изучить варианты продолжения карьеры в НБА, вместе с тем он отметил, что чувствует себя хорошо и на нынешнем посту. «Работы в НБА очень много. Будем смотреть после завершения сезона. Может быть, меня что-то и заинтересует. Но сейчас я выиграл Еврокубок с «Дарушшафакой» и я счастлив в Турции», — передаёт слова Блатта корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров Ранее Блатт уже пробовал свои силы в НБА. На протяжении полутора сезонов он возглавлял «Кливленд Кавальерс» и сумел вывести команду из Огайо в финал турнира.