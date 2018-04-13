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Блатт: варианты с НБА изучим по завершении сезона, но я счастлив в Турции
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Блатт: варианты с НБА изучим по завершении сезона, но я счастлив в Турции 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Reuters
Главный тренер «Дарушшафаки» Дэвид Блатт не против изучить варианты продолжения карьеры в НБА, вместе с тем он отметил, что чувствует себя хорошо и на нынешнем посту.
«Работы в НБА очень много. Будем смотреть после завершения сезона. Может быть, меня что-то и заинтересует. Но сейчас я выиграл Еврокубок с «Дарушшафакой» и я счастлив в Турции», — передаёт слова Блатта корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Ранее Блатт уже пробовал свои силы в НБА. На протяжении полутора сезонов он возглавлял «Кливленд Кавальерс» и сумел вывести команду из Огайо в финал турнира.
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