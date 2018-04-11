Ещё
Новицки хочет провести свой 21-й сезон в НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новицки хочет провести свой 21-й сезон в НБА 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Немецкий баскетболист команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал, что намерен продолжить карьеру и провести 21-й сезон в лиге. Об этом на своей странице в твиттере написал обозреватель телеканала ESPN Тим Макмэхон, передает ТАСС.
"Я планирую вернуться на площадку в следующем сезоне", — передал слова Новицки Макмэхон.
Баскетболист 5 апреля перенес операцию на левой лодыжке и больше не сыграет в текущем сезоне. В нынешнем регулярном чемпионате 39-летний Новицки принял участие в 77 матчах, набирая в среднем по 12 очков за игру.
Действующий контракт Новицки с «Далласом» рассчитан до 2019 года. «Маверикс» по итогам чемпионата занял 13-е место в Западной конференции, не пробившись в плей-офф.
Газета.Ru: последние новости
Новицки хочет провести свой 21-й сезон в НБА Джеймс установил очередной рекорд в НБА "Голден Стэйт" победил "Сакраменто" в матче НБА
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию13
В МОК разгорелся новый скандал13
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании188
ЧМ-2018 несет потери: в Россию не приедет Пеле4
Названа причина отъезда Ковальчука в НХЛ4
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение