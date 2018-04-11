Новицки планирует сыграть свой 21-й сезон в НБА

Немецкий форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки сказал СМИ, что планирует продолжить карьеру и сыграть в своём 21-м сезоне в НБА.

Новицки 19 июня этого года исполнится 40 лет. Он перенёс небольшую операцию на левой лодыжке в начале апреля.

Новицки дал понять своим товарищам по команде, что, вероятно, останется, несмотря на неопределенность, которая появилась во время этого сезона.

«Надеюсь, что в следующем сезоне я смогу продемонстровать достойный баскетбол. Если нет, то пора уходить», — сказал Новицки.