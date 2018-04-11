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Новицки планирует сыграть свой 21-й сезон в НБА
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Новицки планирует сыграть свой 21-й сезон в НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Немецкий форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки сказал СМИ, что планирует продолжить карьеру и сыграть в своём 21-м сезоне в НБА.
Новицки 19 июня этого года исполнится 40 лет. Он перенёс небольшую операцию на левой лодыжке в начале апреля.
Новицки дал понять своим товарищам по команде, что, вероятно, останется, несмотря на неопределенность, которая появилась во время этого сезона.
«Надеюсь, что в следующем сезоне я смогу продемонстровать достойный баскетбол. Если нет, то пора уходить», — сказал Новицки.
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