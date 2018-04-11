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«Филадельфия» переиграла «Атланту» и одержала 15-ю победу подряд в НБА
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«Филадельфия» переиграла «Атланту» и одержала 15-ю победу подряд в НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter «Филадельфии Сиксерз»
«Филадельфия Сиксерз» обыграла «Атланту Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Атланте, завершилась со счетом 121:113 (32:27, 23:34, 24:28, 34:32) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Джей Джей Редик, набравший 28 очков. Его одноклубник разыгрывающий Бен Симмонс оформил дабл-дабл из 14 очков и десяти подборов.
Для «Филадельфии» эта победа стала 15-й кряду.
"Сиксерз" занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хоукс» расположились на последнем месте.
В заключительном матче регулярного чемпионата «Филадельфия» примет «Милуоки Бакс». Для «Атланты» эта игра была последней в нынешнем сезоне.
НБА. Регулярный чемпионат "Атланта Хоукс" (США, Атланта) — «Филадельфия Сиксерз» (США, Филадельфия) — 113:121 (32:27, 23:34, 24:28, 34:32)
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