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«Филадельфия» побила клубный рекорд
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«Филадельфия» побила клубный рекорд по продолжительности победной серии в НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter «Филадельфии Сиксерз»
"Филадельфия Сиксерз" установила клубный рекорд по продолжительности победной серии в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Победа в матче против "Атланты Хоукс" (121:113) стала для клуба 15-й кряду. Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Джей Джей Редик, набравший 28 очков.
Предыдущее достижение было установлено в сезоне-1982/83. Тогда "Филадельфия" завершила победную серию на 14-и матчах.
"Сиксерз" занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечили себе участие в плей-офф НБА. "Хоукс" расположились на последнем месте.
В заключительном матче регулярного чемпионата "Филадельфия" примет "Милуоки Бакс". Для "Атланты" эта игра была последней в нынешнем сезоне.
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