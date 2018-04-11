«Филадельфия» побила клубный рекорд по продолжительности победной серии в НБА

"Филадельфия Сиксерз" установила клубный рекорд по продолжительности победной серии в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС

Победа в матче против "Атланты Хоукс" (121:113) стала для клуба 15-й кряду. Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Джей Джей Редик , набравший 28 очков.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне-1982/83. Тогда "Филадельфия" завершила победную серию на 14-и матчах.

"Сиксерз" занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции и обеспечили себе участие в плей-офф НБА. "Хоукс" расположились на последнем месте.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Филадельфия" примет "Милуоки Бакс". Для "Атланты" эта игра была последней в нынешнем сезоне.