«Финикс» разгромил «Даллас»

В очередном матче предпоследнего игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке уступил «Финикс Санз» с разгромным счётом 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41). Вторую половину встречи гости выиграли с преимуществом в 37 очков.