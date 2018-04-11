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«Финикс» разгромил «Даллас»
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«Финикс» разгромил «Даллас» 

Чемпионат.com 56 минут назад
В очередном матче предпоследнего игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке уступил «Финикс Санз» с разгромным счётом 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41). Вторую половину встречи гости выиграли с преимуществом в 37 очков.
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал форвард «Финикса» Алек Питерс, набравший 36 очков. По дабл-даблу оформили мощный форвард Драган Бендер (15 очков и 13 подборов) и разыгрывающий Шакил Харрисон (18 очков и 10 передач).
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