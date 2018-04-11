36 очков Питерса помогли «Финиксу» разгромить «Даллас» в матче НБА

«Финикс Санз» нанес разгромное поражение «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 124:97 в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал форвард Алек Питерс, набравший 36 очков. Дабл-даблы оформили мощный форвард Драган Бендер (15 очков и 13 подборов) и разыгрывающий Шакил Харрисон (18 очков и десять передач).

"Маверикс" потерпели четвертое поражение кряду.

Для обеих команд этот матч стал последним в нынешнем регулярном чемпионате.

"Финикс" занял последнее 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» расположился на 13-й строчке.

НБА. Регулярный чемпионат "Даллас Маверикс" (США, Даллас) — «Финикс Санз» (США, Финикс) — 97:124 (26:29, 28:15, 22:39, 21:41)