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Гендиректор «Химок»: клубу надо прибавить в защите и добавить в агрессии
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Гендиректор «Химок»: клубу надо прибавить в защите и добавить в агрессии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов считает, что клубу надо прибавить в защите и добавить в агрессии для победы над ЦСКА в серии плей-офф баскетбольной Евролиги.
"При Барцокасе мы уже обыгрывали ЦСКА на Кубке Гомельского. Да, это был предсезонный турнир, кто-то был не в форме, внутрикомандная химия у нас и у ЦСКА не была выстроена… Но если мы проанализируем этот опыт и сможем его конвертировать в хорошую игру, то у нас будут шансы на успех в этой серии.
Нам надо прибавить в защите и добавить в агрессии на каждом сантиметре площадки. Проигрывать и выигрывать можно по-разному. Если ты уступил два-три очка и боролся до последней секунды, то никто ничего не скажет. Другое дело, когда ты проигрываешь по 15–20 очков. Это не нравится всем, и в первую очередь игрокам. ", — цитирует Астахова газета «Известия».
Первый матч между ЦСКА и «Химками» пройдет 17 апреля на домашнем стадионе армейцев.
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