Гендиректор «Химок»: клубу надо прибавить в защите и добавить в агрессии

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов считает, что клубу надо прибавить в защите и добавить в агрессии для победы над ЦСКА в серии плей-офф баскетбольной Евролиги.

"При Барцокасе мы уже обыгрывали ЦСКА на Кубке Гомельского. Да, это был предсезонный турнир, кто-то был не в форме, внутрикомандная химия у нас и у ЦСКА не была выстроена… Но если мы проанализируем этот опыт и сможем его конвертировать в хорошую игру, то у нас будут шансы на успех в этой серии.

Нам надо прибавить в защите и добавить в агрессии на каждом сантиметре площадки. Проигрывать и выигрывать можно по-разному. Если ты уступил два-три очка и боролся до последней секунды, то никто ничего не скажет. Другое дело, когда ты проигрываешь по 15–20 очков. Это не нравится всем, и в первую очередь игрокам. ", — цитирует Астахова газета «Известия»

Первый матч между ЦСКА и «Химками» пройдет 17 апреля на домашнем стадионе армейцев.