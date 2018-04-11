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Новицки хочет провести свой 21-й сезон в НБА
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Новицки хочет провести свой 21-й сезон в НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Немецкий баскетболист команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал, что намерен продолжить карьеру и провести 21-й сезон в лиге. Об этом на своей странице в твиттере написал обозреватель телеканала ESPN Тим Макмэхон, передает ТАСС.
"Я планирую вернуться на площадку в следующем сезоне", — передал слова Новицки Макмэхон.
Баскетболист 5 апреля перенес операцию на левой лодыжке и больше не сыграет в текущем сезоне. В нынешнем регулярном чемпионате 39-летний Новицки принял участие в 77 матчах, набирая в среднем по 12 очков за игру.
Действующий контракт Новицки с «Далласом» рассчитан до 2019 года. «Маверикс» по итогам чемпионата занял 13-е место в Западной конференции, не пробившись в плей-офф.
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 Ещё 2 источника 
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