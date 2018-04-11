Новицки хочет провести свой 21-й сезон в НБА

Немецкий баскетболист команды Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Дирк Новицки рассказал, что намерен продолжить карьеру и провести 21-й сезон в лиге. Об этом на своей странице в твиттере написал обозреватель телеканала ESPN Тим Макмэхон, передает ТАСС

"Я планирую вернуться на площадку в следующем сезоне", — передал слова Новицки Макмэхон.

Баскетболист 5 апреля перенес операцию на левой лодыжке и больше не сыграет в текущем сезоне. В нынешнем регулярном чемпионате 39-летний Новицки принял участие в 77 матчах, набирая в среднем по 12 очков за игру.

Действующий контракт Новицки с «Далласом» рассчитан до 2019 года. «Маверикс» по итогам чемпионата занял 13-е место в Западной конференции, не пробившись в плей-офф.